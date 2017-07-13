"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок в Беларуси, России, Азербайджане и Казахстане. Об этом говорится в письме главы Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьера-Димитрия Гор-Коти сотрудникам Uber в этих странах, сообщает БЕЛТА.

По условиям соглашения, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию, оценивая ее в $3,725 млрд. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.

"Это объединение выгодно не только компаниям, но и пользователям, водителям, городам, - отметил Пьер-Димитрий Гор-Коти. - Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формированию устойчивого международного бизнеса".

Новая компания будет использовать технологии и знания Яндекса в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок ("Яндекс.Такси" и Uber) по-прежнему будут доступны пользователям.

В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом. "Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса, - прокомментировал гендиректор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, - Наши компании суммарно обеспечивают более 35 млн поездок в месяц, и их количество выросло на 400%. С момента основания "Яндекс.Такси" в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей. Мы рады продолжить работу вместе с Uber."

Сделка одобрена советами директоров Uber и "Яндекса". Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.