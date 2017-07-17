В Китае презентуют новые условия работы в парке "Великий камень"

В Китае проходят презентации новых условий работы в индустриальном парке "Великий камень". Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА. Делегация во главе с заместителем министра экономики Беларуси Павлом Утюпиным проводит в Китае двухдневный семинар - презентацию новых условий инвестирования и ведения бизнеса в индустриальном парке "Великий камень".

В составе белорусской делегации глава администрации индустриального парка Александр Ярошенко, эксперты Минэкономики, МНС, ГТК, БелТПП, Компании по развитию индустриального парка. Большинство из членов делегации - непосредственные разработчики указа №166 о совершенствовании специального правового режима Китайско-белорусского индустриального парка.

"Цель мероприятий заключается в том, чтобы проинформировать деловые и официальные круги Китая о нововведениях указа №166, льготах, преференциях и условиях деятельности. Предстоит разъяснить все вопросы, интересующие потенциальных инвесторов", - говорится в сообщении. Семинар-презентация состоялся сегодня в Пекине на площадке Министерства коммерции КНР.

В нем участвовали более 50 компаний, заинтересованных в инвестировании на территории "Великого камня". Накануне, 16 июля, на встрече с крупными китайскими компаниями обсуждалось развитие индустриального парка. В ходе посещения производства компании CITIC Kaicheng в городе Таншань, специализирующейся на выпуске промышленных роботов, достигнута договоренность о создании аналогичного производства в "Великом камне". До конца года будет проведена необходимая подготовка проекта. Минэкономики и Минкоммерции, администрация парка окажут компании необходимое содействие в целях регистрации резидента к концу текущего года.

18 июля семинар запланирован на площадке местного правительства в городе Гуанчжоу - столице провинции Гуандун. Она расположена на юге континентального Китая и является стабильным лидером по ВВП среди его провинций. Минэкономики Беларуси и Минкоммерции КНР возглавляют межправительственный координационный совет Китайско-белорусского индустриального парка. Данный совет является высшим органом управления парком. Согласно указу от 12 мая 2017 года №166, госорганы, исполкомы и организации, подчиненные Совмину, обязаны обеспечивать реализацию решений межправсовета парка.

