Виктор Прокопеня покупает Паритетбанк

Сегодня стало известно об условиях продажи 99,83% акций Паритетбанка известному IT-бизнесмену Виктору Прокопене. Информация появилась в опубликованном сегодня указе Президента Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 254.

Пакет акций, находящийся в собственности Республики Беларусь, будет продан Прокопене за 50 миллионов долларов США. Напомним, что о намерении Прокопени приобрести акции Паритетбанка стало известно 30 июня. Тогда же стало известно, что Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны.

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет около 25 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей, обязательства — более 250 млн рублей, собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей.