Из кошельков WannaCry исчезли все биткоины

В ночь на 3 августа 2017 г. из биткоин-кошельков, куда стекались выкупы, уплаченные жертвами вируса-вымогателя WannaCry, были выведены все средства, то есть более $140 тыс.

Об этом сообщил ресурс Quartz, чей бот следит за крипровалютными счетами, состояние которых можно проверить через публичный блокчейн.

Это первое крупное снятие денег с кошельков WannaCry за все время работы вируса. Пополнялись они в последний раз совсем недавно — очередной выкуп поступил 24 июля. Небольшое снятие средств было зафиксировано компанией Elliptic в конце июля.