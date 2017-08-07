Руководитель Samsung может отправиться за решётку на 12 лет

В феврале руководитель компании Samsung Electronics Ли Джэён (Lee Jae-yong) был арестован и провёл месяц в тюрьме в связи с подозрениями в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к отставке президента государства. Теперь стало известно, что ему грозит до 12 лет заключения.

Прокуроры хотят добиться серьёзного наказания, потому что вовлечённость Samsung указывает на связь и коррупцию между южнокорейским правительством и влиятельными (подчас контролируемыми семьями) компаниями. Как сообщается, совокупные доходы Samsung (компания, как известно, занимается не только электроникой) составляют почти пятую часть валового внутреннего продукта государства.

Ли Джэён официально является вице-президентом Samsung, но на деле руководит компанией после того, как его отец и президент корпорации Ли Гонхи (Lee Kun-hee) пережил сердечный удар несколько лет назад. Вице-президент сказал суду: «Я никогда не просил никого, включая президента, об услугах для компании или в целях личного обогащения». Он сказал, что судебный процесс был несправедливым, но также добавил, что по мере того, как мощь Samsung растёт, растут ожидания и требования общественности к компании.

Как предполагается, Ли Джэён дал взятки в размере $38 млн четырём фондам, занимающимся поддержкой политических инициатив действующего тогда президента Пак Кын Хе (Park Geunhye). После этого руководитель Samsung при поддержке подчинённого правительству национального пенсионного фонда Южной Кореи добился в 2015 году одобрения на слияние двух принадлежащих Samsung компаний на общую сумму в $8 млрд, что не одобрялось многими держателями акций. Суд вынесет решение через две недели, 25 августа.