Минчанин продавал марихуану и амфетамин за биткоины

Тридцатилетний минчанин продавал через интернет амфетамин и марихуану. Вознаграждение от своих покупателей он получал в биткоинах. Теперь в отношении него Советским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328.

Молодой человек был задержан во время закладки товара. При задержании у него изъяли марихуану общей массой более 280 грамм и особо опасное психотропное вещество – амфетамин – общей массой более 160 граммов.

"В результате проведенных мероприятий была получена информация о том, что вознаграждения за свою противоправную деятельность подозреваемый мужчина получал в биткойнах", - рассказали в Следственном комитете.

Мужчина заключен под стражу, наложен арест на его имущество. Следователи проверяют информацию о возможной причастности обвиняемого к иным фактам нарушения уголовного законодательства.