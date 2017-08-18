McDonalds показала iPhone 8 в своей рекламе‍

Мировая сеть ресторанов быстрого питания McDonalds показала в своей рекламе вид смартфона iPhone 8, который еще не вышел на рынок.

Австралийский McDonalds осуществил рассылку писем, в которых содержатся снимки с оптимизированным под iPhone 8 фирменным приложением.

О том, что на изображении показан еще не вышедший смартфон Apple свидетельствуют утечки об устройстве: минимальные рамки и вырез под динамик в верхней части смартфона.

В Сети разделились мнения о том, была ли это спланированная акция или нечаянная ошибка сотрудников. Одно известно точно: теперь миллионы людей будут следить за дальнейшими действиями Apple и McDonalds.