Вице-президент Samsung получил 5 лет тюрьмы

Суд Южной Кореи приговорил вице-президента и фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна к пяти годам лишения свободы за дачу взяток, вывод капитала и дачу ложных показаний. Согласно решению суда, подсудимый передал лицам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, около $6.5 млн. Вместе с Ли были осуждены еще 4 менеджера Samsung: двое получили условные сроки, еще двое - по 4 года тюрьмы.

Ли Чжэ Ен находится под арестом с февраля 2017 года. Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Чхве Сун Силь и запрашивало для него наказание в виде 12 лет лишения свободы. Ли не признает свою вину и собирается опротестовать решение суда.