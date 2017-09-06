В Крыму запретили Linux

Разработчики дистрибутива Linux Fedora запретили поставки операционной системы (ОС) в Крым в соответствии с санкциями США против России. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Загружая ПО Fedora, вы подтверждаете, что осознаете следующее: ПО Fedora и техническая информация могут регулироваться Правилами экспортного регулирования США (EAR) и другими законами США и иных стран и не могут поставляться и передаваться в запрещенные EAR или США страны и государства, попадающие под санкции (на данный момент к ним относятся Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины)», — говорится в обновленном соглашении.

При этом на сайте русскоязычного сообщества Fedora напоминают о принципе «Не спрашивай, не говори» (Don’t ask, don’t tell), согласно которому пользователи не обязаны сообщать, откуда они получили и как собираются использовать ОС. Они рекомендуют участникам проекта не указывать свое гражданство, так как это может грозить наложением запрета на использование.

Fedora — дистрибутив операционной системы GNU/Linux. Он финансируется фирмой Red Hat и поддерживается сообществом. Проект служит для тестирования новых технологий, которые в дальнейшем включаются в продукты Red Hat и других производителей. Его целью является построение целостной операционной системы из свободного программного обеспечения.