Стартапы из Беларуси смогут получить до $20 тыс на развитие

Команда стартап-акселератора InSight ускорит рост новых стартапов и “подогреет” процесс их монетизации. Проект свяжет разработчиков, которым нужна помощь, и инвесторов, у которых есть возможность и желание выгодно вложиться. Стартапы, поступающие в акселератор, получат финансовую поддержку и навыки, чтобы по завершению программы стать сильнее и дороже. За три месяца обучения участники проекта создадут из прототипа полноценный продукт, способный быть конкурентным на рынке и самостоятельно привлекать деньги на следующем этапе развития.

"По статистике 40% стартапов терпят крах в первый год, из них почти половина умирает по причине недостаточной компетентности создателей и отсутствия поддержки", — рассказал сооснователь InSight Сергей Дробышевский.

Один из главных критериев для участия в акселерации — наличие в команде сильных технических специалистов. Взамен InSight предложит детальную продуктовую и маркетинговую экспертизу, повысит узнаваемость на рынке, обеспечит ресурсами для запуска. Программа составляется для каждого проекта отдельно — в зависимости от стадии его готовности и уровня команды. Далее следуют 3 месяца прокачки и еще 9 месяцев поддержки. При этом сфера применения сервиса или приложения не имеет значения, принципиальна только технологическая и бизнес-потребность стартапа в экспертной поддержке проекта и коммерциализации решения.

Акселератор начинает прием заявок на очную программу с 13 сентября. Начало программы запланировано на октябрь 2017. Для участия роектам необходимо подать заявку на сайте акселератора и пройти отбор.