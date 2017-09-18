В России появился ГОСТ для штрих- и QR-кодов

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 13 сентября 2017 г. был утвержден национальный стандарт для мобильных приложений, использующих в работе символы штриховых кодов.

В пресс-службе ведомства поясняют, что современные мобильные устройства могут использовать классические одномерные штрих-коды и двухмерные QR-коды двумя способами. В первом случае код отображается на экране устройства, чтобы его мог считать сканер — например, чтобы идентифицировать пользователя устройства как действительного приобретателя электронного билета через интернет.

В рамках второго способа мобильное устройство само считывает код с внешнего носителя с помощью встроенной в него камеры, например со стены архитектурного объекта. Код в этом случае выступает пропуском на интернет-страницу с подробной информацией об этом объекте.

И в том, и в другом случае для нормального отображения и считывания штрих-кодам необходимо иметь некие минимальные характеристики четкости и оптимальные геометрические размеры. Новый официальный ГОСТ именно эти параметры и устанавливает.

В Росстандарте отмечают, что утвержденный стандарт предназначен для добровольного применения и нацелен на разработчиков мобильных приложений. «Новый национальный стандарт позволит повысить качество функционирования мобильных устройств», — уверены в организации.