iOS 11 выходит сегодня вечером

Новая операционная система станет доступна для скачивания сегодня вечером. Вероятно, в первое время скачивание будет затруднено из-за большого наплыва пользователей, кроме того, поначалу могут наблюдаться проблемы с установкой. Помните, что с новой ОС несовместима часть устройств, а также все 32-битные программы.

iOS 11 больше всего порадует пользователей iPad, которые получат Dock как в настольной macOS, где смогут «жить» любимые приложения, а также различные режимы взаимодействия с запущенными приложениями и новую систему перетаскивания drag-and-drop. Также пользователи смогут передавать друг другу деньги через мессенджер iMessage с помощью Apple Pay. Перевод с карты на карту поддерживается на iPhone, iPad и Apple Watch, но опция будет доступна на момент старта только в США.

Пользователи iPhone получат некоторые изменения под капотом — измененный интерфейс, ARKit и еще несколько нововведений. Также мобильная система поддерживает новый формат изображений HEIF. Фото с iPhone 7 и 7 Plus будут «весить» в два раза меньше. Также iOS 11 поддерживает дополненную реальность (AR).