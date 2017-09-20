Apple удалила из iOS 11 заявленные функции

Корпорация Apple выпустила новую версию iOS без некоторых заявленных ранее функций. Они должны появиться в будущих апдейтах.

Так, во время WWDC 2017 в начале июня Apple показала функцию Apple Pay Cash. Она позволяет отправлять другим пользователям деньги через iMessage. Однако в релизной версии системы данной функции не было, и Apple обещает ее добавить этой осенью.

Помимо этого, из iOS 11 удалили возможность синхронизировать сообщения iMessage через облачный сервис iCloud. При этом в тестовых ОС функция присутствовала и была удалена лишь в пятой бета-версии системы.