Opera стала первым браузером, поддерживающим 360-градусное VR-видео

Opera стала первым браузером, поддерживающим видео в формате 360 градусов в шлемах виртуальной реальности. В вышедшей сегодня версии браузера для разработчиков появился встроенный плеер виртуальной реальности для таких популярных устройств, как HTC Vive, Oculus Rift и других девайсов, совместимых с OpenVR.

В последней версии Opera для разработчиков плеер VR 360 встроен непосредственно в браузер и может автоматически определять подключенный VR-шлем. Каждый раз, когда пользователь просматривает видео, вверху окна просмотра (рядом с кнопкой выноса видео в отдельное окно) будет появляться кнопка «Просмотреть в VR». Достаточно просто кликнуть на нее, чтобы погрузиться в мир видео 360°.

Новая функция просмотра видео в Opera не только поддерживает видео в формате 360 градусов, но также и стандартные видео. Пользователь может запустить любой из своих любимых фильмов 2D или стандартное видео в формате 180 градусов через свой шлем.