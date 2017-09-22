Минсвязи прорабатывает вопрос перехода на цифровое радиовещание, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков, пишет БЕЛТА.

"Пока мы этот вопрос прорабатываем. Наши операторы и каналы связи в основном готовы оцифровать и передать цифровые сигналы на передатчики. Цифровое телевидение передаем, сложностей больших нет", - отметил Сергей Попков.

Министр подчеркнул, что переход на цифровое радиовещание зависит от готовности радиостанций. "Дорогое это удовольствие", - констатировал Сергей Попков. Он добавил, что вопрос сложный, "есть время подумать и посчитать, готовы ли сами радиостанции или держатели радиоэфира потратить деньги, чтобы свое оборудование перевести на цифровой формат"

