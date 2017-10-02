Apple опубликовала исходный код ядер macOS и iOS

С самого запуска macOS Apple регулярно публиковала открытый исходный код ядра настольной операционной системы. В теории это позволяло сторонним разработчикам создавать на его основе свои собственные проекты. С iOS всё было немного сложнее, поскольку ядро мобильной ОС не было оптимизировано для ARM-чипов, встроенных в большинство современных смартфонов и планшетов. Теперь всё немного изменилось: купертинский гигант опубликовал на GitHub исходный код XNU-ядер macOS и iOS с поддержкой архитектуры ARM.

Теперь у энтузиастов есть код, который теоретически можно запустить на iPhone или iPad. Но на самом деле не всё так просто. Для начала стоит отметить, что это просто ядро — низкоуровневый код, который отвечает только за самые важные функции. Он не затрагивает интерфейс, фреймворки или приложения — то есть всё то, что отличает iOS от других операционных систем. Эти элементы по-прежнему закрыты, поэтому большую часть платформы пришлось бы создавать с нуля. К тому же, предлагаемая Apple лицензия не настолько гибкая, как, например, лицензия GNU GPL на Linux.

Примерно аналогична ситуация и с macOS — вряд ли в ближайшее время вы увидите MacBook с чипом A11 Bionic. Apple далеко не впервые выпускает код для сторонней архитектуры «на всякий случай»: переход с процессоров PowerPC на Intel произошёл так быстро именно благодаря этому.

Так разработчики приложений и операционных систем смогут лучше понять, как продукты Apple обрабатывают базовые системные задачи. Ну а при желании XNU-ядро можно даже использовать как отправную точку для написания новой ОС.