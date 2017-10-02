Беларусь заняла 29-е место в рейтинге подключения домохозяйств к интернету. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации со ссылкой на отчет "Состояние широкополосного доступа: широкополосная связь, способствующая устойчивому развитию (сентябрь 2017)", размещенный Комиссией по широкополосной связи в интересах устойчивого развития (Broadband Commission for Sustainable Development), сообщает БЕЛТА.

Отчет иллюстрирует динамику развития по таким показателям электросвязи, как "абоненты широкополосного доступа" и "домохозяйства, подключенные к интернету". В этом году Беларусь в рейтинге, учитывающем показатель домохозяйств, подключенных к интернету, заняла 29-е место (всего было представлено 148 стран).

По индексу "абоненты беспроводного ШПД на 100 жителей" Беларусь заняла 58-ю позицию, по индексу "абоненты стационарного ШПД на 100 жителей" - 21-е место (всего в рейтинге было 196 стран).

