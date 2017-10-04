Белтелеком выпустил приложение на iOS

Приложение «Мой Белтелеком» появилось в App Store и стало доступно пользователям iOS-устройств.

Новое мобильное приложение «Мой Белтелеком» позволяет удаленно управлять услугами, исключая необходимость обращаться в сервисные центы и call-центры компании.

Приложение позволяет следить за балансом, менять тарифные планы, а также включать и отключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг, пополнять счет. Кроме того, приложение имеет функционал онлайн-поддержки абонентов, который в оперативном режиме позволяет решить все возникающие проблемные вопросы клиентов.

Для пользователей, которые предпочитают работать на персональных компьютерах, доступна web-версия приложения. Также для скачивания доступна версия для Android.