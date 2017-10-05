Dropbox представила новый яркий дизайн

Dropbox представила новый дизайн, который разбавил привычную бело-синюю цветовую гамму облачного сервиса пёстрыми цветами. Компания также изменила логотип хранилища, сделав коробку на нём более плоской.

Это первое крупное обновление дизайна Dropbox за 10 лет. Теперь сервис в плане внешнего вида существенно отличается от конкурентов вроде Box, «Google Диска» и iCloud, в логотипах которых можно обнаружить тот или иной оттенок синего цвета. Теперь Dropbox в плане внешнего вида выделяется среди других облачных хранилищ как нечто более молодёжное и современное.

В интервью с AdWeek компания рассказала о надежде на то, что новая цветовая гамма поможет ей стать более заметной среди множества других аналогичных продуктов. Dropbox теперь выглядит больше как какой-нибудь сервис Adobe, нежели как OneDrive от Microsoft.

По словам компании, цвета логотипа могут меняться в зависимости от ситуации. Тем не менее, она не рассказала, что это могут быть за ситуации.

Стоит отметить, что, несмотря на обновление дизайна, пользовательский интерфейс сайта и приложений Dropbox выглядит знакомо. Он по-прежнему по большей части бело-синий с акцентами серого.

Новые цветовые комбинации гораздо больше подходят для маркетинговых кампаний, число которых Dropbox пообещала в ближайшее время значительно увеличить. Появляться реклама будет «в городах и районах, где, как правило, живут и работают творческие люди».