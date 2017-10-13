Биткоин ставит новые рекорды

Биткоин окончательно оправился от запрета на торговлю цифровой валютой в Китае. В четверг, 12 октября, он достиг нового исторического максимума $5300, хотя ещё меньше месяца назад его цена опускалась ниже $3000 за 1 BTC. Все эти колебания курса происходили после того, как в начале сентября биткоин пробил психологическую отметку в $5000.

Но ещё внушительнее нынешняя стоимость биткоина выглядит на фоне показателей начала года. К примеру, ровно девять месяцев назад, 12 января 2017 года, самая популярная в мире криптовалюта торговалась в пределах $800, а её рыночная капитализация едва превышала $13 млрд. Теперь же, при курсе $5300, данное значение выросло до $88,5 млрд. При этом весь рынок криптовалют сейчас оценивается в $162 млрд, то есть на биткоин приходится больше его половины.

Поводом для очередного подорожания биткоина, скорее всего, послужили слухи о том, что власти КНР в скором времени могут смягчить запрет на ICO. Кроме того, в октябре–ноябре ожидаются два хардфорка — Bitcoin Gold и SegWit2x. Запуск кампании по лицензированию криптовалютных бирж в Японии и повышение спроса на биткоин со стороны американских институциональных инвесторов (инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний и кредитных организаций) тоже наверняка сыграл роль в новом укреплении BTC.