В Беларуси разрешили запустить первую сеть для «интернета вещей»

Мобильный оператор velcom получил разрешение на коммерческий запуск первой в Беларуси узкополосной сети NB-IoT, предназначенной для «интернета вещей». Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) предоставила velcom возможность использовать часть ранее выделенного компании частотного диапазона.

Специалисты называют новую технологию революционной. Беларусь станет одной из первых стран в Европе, которая запустит сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). В ближайшем будущем она может найти применение в решении различных задач – от управления «умными» счетчиками и устройствами в доме до внедрения интеллектуальных систем городского масштаба.

ГКРЧ разрешило запустить сеть NB-IoT в диапазоне 900 МГц, который сейчас используется в основном для стандарта GSM. Для «интернета вещей» velcom задействует узкую полосу частот в 200 кГц, что не повлияет на работу действующих сетей.

Стандарт NB-IoT до 30 раз превосходит используемые сейчас технологии M2M-связи по уровню проникновения сигнала. В частности, им будут покрыты труднодоступные места, в том числе подвалы, низины и здания с толстыми стенами и перекрытиями. Новый стандарт также отличают широкая область применения, экономичность и энергоэффективность.

«Технология NB-IoT выведет Беларусь в число мировых лидеров по развитию «интернета вещей». Во многом мы действуем как первопроходцы – ведь стандарт пока только начинает внедряться в мире, – подчеркнули в velcom. – Он поможет ускорить переход на цифровые счетчики, датчики и устройства, что облегчит жизнь людей и повысит эффективность белорусских предприятий. Мы рассчитываем, что появление инфраструктуры станет основой для реализации множества высокотехнологичных проектов».

В velcom планируют развивать NB-IoT как целостную экосистему. Для этого планируется создать единую платформу, в которую будут поступать данные от каждого смарт-устройства. Через специальное приложение можно будет отслеживать процессы и дистанционно управлять датчиками, счетчиками и других приборами. Речь, в частности, о том, чтобы на расстоянии получать данные о текущем потреблении воды или электроэнергии, выяснять наличие свободных мест на парковке или включать фонари.

Новая сеть NB-IoT открыта для разработчиков, создающих приложения для бизнеса или конечных потребителей. В velcom рассчитывают на сотрудничество с инновационными компаниями, которые заинтересованы во внедрении и развитии технологий будущего.

NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) представляет собой стандарт мобильной связи, разработанный в 2016 году для обмена данными между цифровыми устройствами. Чтобы развернуть сеть, достаточно узкой полосы частот и небольшого обновления базовых станций. Среди преимуществ – большая емкость сети, высокое проникновение сигнала, небольшое энергопотребление и низкая стоимость датчиков и счетчиков.