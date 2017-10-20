В столичном кинотеатре покажут международный финал по игре Dota2 в прямом эфире

29 октября в 20:30 в velcom cinema by Silver Screen состоится прямая трансляция финала ESL One Hamburg 2017 по игре Dota2.

ESL One Hamburg — первый мейджор сезона, который пройдет в Гамбурге с 26 по 29 октября. Призовой фонд турнира составит один миллион долларов. Помимо денежного вознаграждения команды разыграют 1500 Pro Circuit очков.

Всего в турнире примут участие восемь команд. Среди известных участников — Team Liquid, Newbee, Team Secret, Virtus.pro, Keen Gaming, Evil Geniuses и SG e-sports. 

Игра будет демонстрироваться на большом экране при помощи самых современных проекторов HD-качества.  Партнеры мероприятия: Белорусская федерация киберспорта.

Стоимость входного билета: 12 рублей. Время проведения мероприятия: 29 октября, с 20:30 до окончания турнира. Место проведения: кинотеатр velcom cinema в ТРЦ Dana Mall, по адресу г.Минск, ул.П.Мстиславца, 11, 3 этаж.

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Опубликовал: KVbot,

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