В столичном кинотеатре покажут международный финал по игре Dota2 в прямом эфире

29 октября в 20:30 в velcom cinema by Silver Screen состоится прямая трансляция финала ESL One Hamburg 2017 по игре Dota2.

ESL One Hamburg — первый мейджор сезона, который пройдет в Гамбурге с 26 по 29 октября. Призовой фонд турнира составит один миллион долларов. Помимо денежного вознаграждения команды разыграют 1500 Pro Circuit очков.

Всего в турнире примут участие восемь команд. Среди известных участников — Team Liquid, Newbee, Team Secret, Virtus.pro, Keen Gaming, Evil Geniuses и SG e-sports.



Игра будет демонстрироваться на большом экране при помощи самых современных проекторов HD-качества. Партнеры мероприятия: Белорусская федерация киберспорта.



Стоимость входного билета: 12 рублей. Время проведения мероприятия: 29 октября, с 20:30 до окончания турнира. Место проведения: кинотеатр velcom cinema в ТРЦ Dana Mall, по адресу г.Минск, ул.П.Мстиславца, 11, 3 этаж.