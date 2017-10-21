Курс биткоина перешагнул отметку в 6 тысяч долларов

Самая популярная в мире крпитовалюта – биткоин – перешагнула отметку в 6 000 тысяч долларов. Новый рекорд был зафиксирован специалистами разных бирж вечером 20 октября.

По данным электронной биржи CoinDesk, в 18:47 по минскому времени, курс критовалюты составлял 6000,78 долларов.

На площадке OKCoin за одну единицу биткойна давали от почти 6 100 долларов, а Bitfinex – ровно 6 тысяч, но ближе к полуночи показатель начал снижаться.

На некоторых площадках биткоину рекорд побить не удалось. Например, на биржах Poloniex и Kraken стоимость криптовалюты поднялась только до 5 962 долларов.

Напомним, что еще 12 октября курс биткоина составлял 5 300 долларов. Специалисты соотносили скачок в цене с информацией о том, что власти КНР в скором времени могут смягчить запрет на ICO.

Ранее белорусские власти сообщали, что не планируют разрешать операции с криптовалютами при расчете за товары и услуги. Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур рассказал, что подобный вопрос не рассматривается.