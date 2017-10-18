Нацбанк Беларуси не будет разрешать расчеты в криптовалютах

Национальный банк Республики Беларусь в ближайшее время не рассматривает вопрос о введении расчетов за товары и услуги с помощью криптовалют. Об этом сегодня сообщил председатель правления Павел Каллаур.

Однако он отметил, что другие вопросы правового регулирования использования криптовалют финансовыми институтами, предприятиями и физическими лицами находятся в стадии проработки государственными органами.

При этом Каллаур считает, что от использования блокчейна выигрывают как клиенты, так и банки, поскольку операционные расходы последних снижаются.

Стоит сказать, что криптовалюты и блокчейн в нашей стране никак не регулируются, но эту ситуацию может исправить новый декрет Парка высоких технологий, который в получил неофициальное название "ПВТ 2.0". В новой версии декрета есть положения, предусматривающие введение в гражданский оборот криптовалют.