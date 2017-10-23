Названы самые популярные сериалы у белорусов

Белорусы активно смотрят «Игру престолов», «Сопрано» и «Анатомию страсти». Рейтинг самых популярных сериалов составил мобильный оператор velcom на основе анализа активности зрителей цифрового ТВ voka, рассказали в пресс-службе.

Белорусские зрители предпочитают, в основном, американские сериалы – это подтверждает статистика онлайн-кинотеатра Amediateka, который недавно стал доступен и на voka. Первое место с большим отрывом занимает «Игра престолов», предпоследний сезон которой вышел летом. Второе место – за сериалом «Сопрано», а третья позиция досталась комедийному ситкому «Силиконовая долина». Кроме того, белорусы часто смотрят «Американскую историю ужасов».

Много зрителей в стране у сериала «Молодой Папа» – смелая фантазия-гротеск блистательного итальянского режиссера Паоло Соррентино о вымышленной фигуре первого американца во главе Ватикана. Закономерен также успех мини-сериала ВВС 2017 г. «Табу» с участием британского актера Тома Харди (сценарий написан актером совместно с отцом).

Весьма популярен у белорусских зрителей сериал студии НВО «Большая маленькая ложь» - дебют в производстве сериалов мега-звезды Николь Кидман и Риз Уизерспун принес фильму награды сразу в пяти важных номинациях премии Эмми в 2017 году.

Что интересно, сериалы больше по душе мужчинам (55% аудитории), чем женщинам (45%). По данным оператора, возраст зрителей от 25 до 40 лет, живут они в Минске или областных центрах. Сериалы включают в районе 19 часов, а пик просмотров приходится на промежуток между 21 и 23 часами. Кстати, такая же тенденция прослеживается и в других странах. Более 80% пользователей voka смотрят сериалы на смартфонах и планшетах, еще 15% – запускают их на ноутбуках и десктопах, а оставшиеся 5% выводят контент на телевизоры.

Немного другие предпочтения – у пользователей фиксированного интернета. Чаще всего на видеопортале IPTV «Атлант Телеком» смотрят драматический сериал «Анатомия страсти». На втором месте еще один сериал о госпитале, но уже комедийного жанра – «Клиника». Замыкает тройку культовый научно-фантастический сериал «Доктор кто». Также белорусам нравятся «Декстер» и «Город хищниц». В рейтинг попали немецкий «Турецкий для начинающих» и американский фэнтэзи-сериал «Сверхъестественное». 90% пользователей смотрят контент на большом экране с помощью ТВ-приставки. Раздел с сериалами бесплатный для пользователей фиксированного интернета «Атлант Телеком».

Напомним, что видеосервис Amediateka в Беларуси теперь доступен на цифровом ТВ voka. В нем белорусы могут смотреть культовые сериалы студий HBO, Fox, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures в день премьеры. Первую неделю сервисом можно пользоваться бесплатно. Всего же цифровое ТВ voka включает около 60 телеканалов, три кинозала и библиотеку фильмов. Зрителям доступны интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач и «перемотка» эфира.