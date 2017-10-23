Названы самые популярные сериалы у белорусов

Белорусы активно смотрят «Игру престолов», «Сопрано» и «Анатомию страсти». Рейтинг самых популярных сериалов составил мобильный оператор velcom на основе анализа активности зрителей цифрового ТВ voka, рассказали в пресс-службе.

Белорусские зрители предпочитают, в основном, американские сериалы – это подтверждает статистика онлайн-кинотеатра Amediateka, который недавно стал доступен и на voka. Первое место с большим отрывом занимает «Игра престолов», предпоследний сезон которой вышел летом. Второе место – за сериалом «Сопрано», а третья позиция досталась комедийному ситкому «Силиконовая долина». Кроме того, белорусы часто смотрят «Американскую историю ужасов».

Много зрителей в стране у сериала «Молодой Папа» – смелая фантазия-гротеск блистательного итальянского режиссера Паоло Соррентино о вымышленной фигуре первого американца во главе Ватикана. Закономерен также успех мини-сериала ВВС 2017 г. «Табу» с участием британского актера Тома Харди (сценарий написан актером совместно с отцом).

Весьма популярен у белорусских зрителей сериал студии НВО «Большая маленькая ложь» - дебют в производстве сериалов мега-звезды Николь Кидман и Риз Уизерспун принес фильму награды сразу в пяти важных номинациях премии Эмми в 2017 году.

Что интересно, сериалы больше по душе мужчинам (55% аудитории), чем женщинам (45%). По данным оператора, возраст зрителей от 25 до 40 лет, живут они в Минске или областных центрах. Сериалы включают в районе 19 часов, а пик просмотров приходится на промежуток между 21 и 23 часами. Кстати, такая же тенденция прослеживается и в других странах. Более 80% пользователей voka смотрят сериалы на смартфонах и планшетах, еще 15% – запускают их на ноутбуках и десктопах, а оставшиеся 5% выводят контент на телевизоры.

Немного другие предпочтения – у пользователей фиксированного интернета. Чаще всего на видеопортале IPTV «Атлант Телеком» смотрят драматический сериал «Анатомия страсти». На втором месте еще один сериал о госпитале, но уже комедийного жанра – «Клиника». Замыкает тройку культовый научно-фантастический сериал «Доктор кто». Также белорусам нравятся «Декстер» и «Город хищниц». В рейтинг попали немецкий «Турецкий для начинающих» и американский фэнтэзи-сериал «Сверхъестественное». 90% пользователей смотрят контент на большом экране с помощью ТВ-приставки. Раздел с сериалами бесплатный для пользователей фиксированного интернета «Атлант Телеком».

Напомним, что видеосервис Amediateka в Беларуси теперь доступен на цифровом ТВ voka. В нем белорусы могут смотреть культовые сериалы студий HBO, Fox, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures в день премьеры. Первую неделю сервисом можно пользоваться бесплатно. Всего же цифровое ТВ voka включает около 60 телеканалов, три кинозала и библиотеку фильмов. Зрителям доступны интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач и «перемотка» эфира.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя VanoID

VanoID

не у беларусов, а исключительно у зрителей vokaТВ

 

Аватар пользователя mike

mike

Хорошее замечание!

+1
Аватар пользователя savely

savely

Ну, с другой стороны, вполне "ходовые" сериалы. 

Аватар пользователя savely

savely

P.S. Да ну вас (aka правила/алгоритмы форума)  в ж...

Я, наверное, тупой, но за 5 минут нормальный пост (с подумать/погуглить) написать не успеваю...

Предлагаете заранее написать в Notepad? Спасибо, да ну вас в ж.. 

 

Аватар пользователя VanoID

VanoID

savely пишет:

Ну, с другой стороны, вполне "ходовые" сериалы. 

Ну уж точно некоторые из перечисленных далеко не такие популярные как ТБВ, Люцифер, Последний человек на Земле или Мистер Робот

судя по всему, на вокеТВ их просто нет

Аватар пользователя mike

mike

За 5 минут не успеваю.

Я тоже. Поэтому, юзая смартфон, не сохраняю, если иду гуглить-думать. Когда возвращаюсь, сайт сообщает о незавешёнке, жму "да" и продолжаю.. 

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