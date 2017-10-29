Создатель Wikipedia в ближайшее время запустит сервис по борьбе с фейками

Основатель сетевой энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс намерен уже в скором времени запустить в пробном режиме онлайн-сервис по борьбе с распространением недостоверной и заведомо ложной информации в СМИ. Об этом предприниматель заявил в субботу на деловом форуме Synergy Global Forum в Нью-Йорке.

Речь идет о предложенном Уэйлсом проекте под названием Wikitribune. На одноименном сайте, согласно замыслу бизнесмена, должны будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы на актуальные темы. За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов. О создании данной страницы было объявлено в апреле этого года, однако сервис еще полноценно не функционирует.

"Мы на стадии закрытого бета-тестирования, - сказал Уэйлс. - Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем". Предприниматель подчеркнул, что хочет осуществить запуск ресурса в пробном режиме и без лишнего шума, поскольку в противном случае единовременное обращение большого числа пользователей к сайту может нарушить работу Wikitribune.

"Я работал над этим проектом весь год", - сообщил Уэйлс. "Над этой идеей я размышлял не меньше пяти лет", - добавил он. По словам бизнесмена, к настоящему времени на работу в Wikitribune приняты "около десятка журналистов". Уэйлс указал, что речь идет о его собственном проекте, который не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia.

Планируется, что финансирование Wikitribune будет осуществляться за счет добровольных пожертвований, что, как предполагается, позволит сохранить интернет-ресурсу нейтральность. При этом редактировать новости смогут все желающие пользователи, однако публиковаться они будут только после проверки сотрудниками ресурса.