Беларусь и Казахстан планируют запустить совместные проекты в сфере IT и наноматериалов, сообщил председатель Совета молодых ученых при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Махмут Томанов во время XIV Международной научной конференции молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'17" в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Мы в прошлом году наладили сотрудничество между нашим Советом молодых ученых и Советом молодых ученых НАН Беларуси. На эту конференцию мы приехали, чтобы запустить совместные казахстанско-белорусские проекты, создать стартапы, малые инновационные компании. В Казахстане наука направлена прежде всего на прикладные исследования, поэтому мы хотели бы с белорусскими коллегами запустить те проекты, которые будут ориентированы на рынки наших стран, а также на экспорт. Направления нашего сотрудничества - это в первую очередь IT и наноматериалы, но мы во время конференции будем изучать и другие сферы, например, технические науки, науки о Земле", - сказал Махмут Томанов.

XIV Международная научная конференция молодых ученых "Молодежь в науке - 2.0'17" проходит с 30 октября по 2 ноября в Минске. На конференции будут представлены наиболее крупные международные и междисциплинарные проекты, научные разработки, которые реализуются с участием молодых ученых.