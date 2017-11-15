Переход на iOS 11.2 увеличит скорость беспроводной зарядки iPhone 8/X

Подготовленный Apple апдейт iOS до версии 11.2 позволит пользователям смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X сократить время, которое они тратят на зарядку своих гаджетов.

В отличие от своих предшественников, перечисленные модели обзавелись поддержкой технологии беспроводной зарядки, призванной сделать этот рутинный процесс проще и эффективнее. Однако до недавнего времени скорость беспроводной зарядки iPhone 8 и iPhone X оставляла желать лучшего на фоне аналогичных показателей у конкурентной флагманской продукции.

С релизом iOS 11.2 проблема медлительного восполнения заряда аккумуляторов новых iPhone при использовании Qi-станций становится менее актуальной. Если прежде искусственное ограничение по мощности во время беспроводной зарядки составляло 5 Вт, то после обновления прошивки до версии «11.2» новоустановленным лимитом окажутся 7,5 Вт. Таким образом владельцы топовых iPhone, экономя время на их зарядке, смогут ещё реже выпускать любимый гаджет из рук. Однако до результативности смартфонов Samsung, которые в полной мере задействуют потенциал 15-Вт беспроводных зарядных станций, творения купертинцев пока не дотягивают.

Об изменении скорости беспроводной зарядки с переходом на iOS 11.2 Apple заблаговременно уведомила и производителей аксессуаров для iPhone. Это означает, что обеспечить ускоренный процесс беспроводной зарядки сможет и сертифицированная продукция от сторонних разработчиков, таких как Mophie или Belkin.