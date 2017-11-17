Генпрокуратура выявила нарушения в сфере использования квадрокоптеров

Генеральная прокуратура Беларуси проанализировала соблюдение законодательства в сфере использования в национальном воздушном пространстве авиамоделей (квадрокоптеры, дроны). Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В этом году выросло число несанкционированных полетов летательных аппаратов без человека на борту, управление которыми возможно при условии визуального контакта, а также неуправляемых свободнолетающих аппаратов. Только в Гродненской области над Белорусской атомной электростанцией в течение второго полугодия зафиксировано 8 полетов, совершенных беспилотниками в запрещенной для них зоне. Генпрокуратура направила в МВД информационное письмо, в котором предлагает принимать необходимые меры по установлению тех, кто допускает нарушения порядка использования воздушного пространства.

Соответствующая информация направлена в Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Обращается внимание на недостаточную информированность владельцев и пользователей летательных аппаратов о перечне зон, где запрещено их использование в Беларуси. Департаменту по авиации предложено ускорить разработку Авиационных правил организации и выполнения полетов авиамоделей (беспилотных летательных аппаратов).

Факты правонарушений в этой сфере требуют от госорганов и заинтересованных лиц улучшения координации. Это позволит исключать неконтролируемое движение в небе таких летательных аппаратов, создающих угрозу безопасности полетов и авиационной безопасности, причинения вреда жизни, здоровью либо имуществу граждан, юридических лиц.