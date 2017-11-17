Решена проблема с отключением экрана iPhone X на морозе

Apple выпустила обновление iOS 11.1.2. Оно исправляет ошибку, из-за которой экран iPhone X плохо реагировал на касания в холодную погоду. У некоторых пользователей потеря чувствительности наблюдалась лишь на отдельных участках экрана, тогда как другие жаловались на полное отключение при температуре близкой к нулю.

Также устранена проблема с некорректным отображением «живых» фотографий и роликов. Теперь они должны работать без искажений.

Напомним, что параллельно идет тестирования обновления iOS 11.2, которое увеличит скорость беспроводной зарядки iPhone (с 5 до 7,5 Вт), принесет исправленный калькулятор и поддержку умной колонки Apple HomePod. Финальная версия iOS 11.2 выйдет в конце ноября или начале декабря 2017 года.