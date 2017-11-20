Опубликована программа конференции Smart Taler 2017

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

Большой зал

09:45 – 10:00 Торжественное открытие

10:00 – 10:30 Консенсус как признак успешного блокчейн-проекта, Антон Буков, ведущий разработчик BitClave

10:30 – 11:00 Использование Blockchain-технологии в игровой индустрии на примере TradePlayZ, Александр Винокуров, CEO, Founder TradePlayZ

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 11:45 Финтехпереворот в банках, Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка

11:45 – 12:15 Как автоматизировать заработок на валютном рынке. Создание торгового робота онлайн, Роман Молодяшин, главный тренер Первой Банковской Форекс-площадки MTBankFX

12:15 – 12:35 Перерыв

12:35 – 13:05 Точки входа на криптовалютный рынок: майнинг, фонды, биржи. Проблемы и риски, возможности и перспективы, Александр Беспалов, co-founder и CEO криптовалютной экосистемы BeEasy, управляющий партнёр инвестиционного криптофонда PurpleFund.io, CEO cryptocompany.ltd

13:05 – 13:35 Актуальные киберугрозы 2017 года. Меры противодействия, Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET

13:35 – 13:50 Перерыв

13:50 – 14:20 Влияние технологий на развитие сферы услуг: кейс бухгалтерского сервиса ДСД, Маргарита Новосельцева, управляющий партнер группы компаний "Райкири"

14:20 – 14:50 Возможности облаков в развитии финансовых технологий, Антон Кунцевич, руководитель Отдела стратегических проектов РЦОД и Республиканской платформы в beCloud

14:50 – 15:00 Перерыв

15:00 – 15:30 Децентрализованный майнинг. Майнер в каждый дом, Павел Дацюк, Hotmine

15:30 – 16:30 Панельная дискуссия "Перспективы развития блокчейна и криптовалют в Беларуси"

Малый зал

10:00 – 10:30 Перспективные направления e-commerce, Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер "Зубр Капитал"

10:30 – 11:00 Современные угрозы при онлайн платежах и способы защиты от них, Егор Цыганок, региональный менеджер "Яндекс" в Беларуси

11:00 – 11:15 Перерыв

11:15 – 11:45 Объединяем ЕРИП и банковские карты с Битрикс24, Роберт Ермаков, сооснователь и директор ООО "ТриИнком" (сервисы "Экспресс Платежи", "HB.BY- Хостинг Беларуси")

11:45 – 13:05 Перерыв

13:05 – 13:35 Протокол безопасного обмена криптовалютами для децентрализованных приложений, Олег Томин, консультант-эксперт по блокчейну, разработчик протоколов и смарт-контрактов

13:35 – 13:50 Перерыв

13:50 – 14:20 Инвестирование в ICO, Никита Крестьяников, founder TradePlayZ

14:20 – 14:50 Знания о системе Биткоин для безопасного хранения сбережений, Павел Дацюк, Hotmine

14:50 – 15:00 Перерыв

15:00 – 15:30 Настоящая история создания Taler'a и его ближайшая перспектива в Беларуси, Денис Лавникевич, создатель первой белорусской криптовалюты Taler