ESET: белорусы интересуются устройствами для «умного» дома

ESET провела в Беларуси опрос, посвященный интернету вещей. Участникам предложили перечислить IoT устройства, уже имеющиеся у них дома, а также «умные» гаджеты, которые им было бы интересно приобрести в будущем.

Как выяснилось, 44% респондентов успели завести себе «умное» телевидение. 19% участников опроса оценили игровые приставки с доступом в интернет. У 26% есть носимые гаджеты: смарт-часы, фитнес-трекеры и другие подобные устройства.

Отвечая на вопрос об интересующих устройствах интернета вещей, белорусские респонденты отдают предпочтение системам для «умного» дома. В том числе интеллектуальному управлению освещением (22%), системам безопасности (19%), климат-контролю (16%). Востребована бытовая техника с возможностью управления через интернет – робот-пылесос (15%), стиральная машина (12%), «умная» кофеварка (6%). Кроме того, 8% респондентов не отказались бы от «умного» автомобиля.

Бытовая техника, электроника и всевозможные системы в «умном» доме подключаются к интернету через Wi-Fi роутер. При этом домашние роутеры небезопасны – по собственной статистике ESET, на 15% устройств установлены слабые пароли, еще 7% имеют уязвимости программного обеспечения. Существующие проблемы ставят под угрозу безопасность домашней сети.