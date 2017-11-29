Курс биткоина преодолел психологический рубеж в $10 000

Курс биткоина продолжает свой рост, ускоряясь с каждым днём. Преодолев в воскресенье, 26 ноября, отметку $9000, биткоин во вторник перешёл психологический рубеж на отметке $10 000, и теперь его стоимость отражается пятизначным числом.

В настоящее время средневзвешенная стоимость биткоина составляет $10 022,60, а текущая рыночная капитализация равна $0,167 трлн. Общая рыночная капитализация всей криптовалюты равна $0,310 трлн.

На некоторых криптовалютных биржах Южной Кореи биткоин торгуется по цене гораздо выше $10 000. На Bithumb — крупнейшей в регионе бирже по объёму торгов — биткоин торгуется в паре BTC/KRW на уровне $10 751,40, а на бирже Coinone стоимость криптовалюты в паре BTC/KRW составляет около $10 794,00.

Как уже сказано, темпы роста биткоина ускоряются. Согласно размещённой блогером Чарли Билелло в Twitter-аккаунте таблице, после преодоления отметки на уровне $6000 биткоин прибавлял в цене по $1000 каждые 1–2 недели. На рост его стоимости с $9000 до $10 000 ушло всего два дня. Прогнозировать, что будет с криптомонетой в ближайшие несколько дней, пока никто не берётся.

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то, возможно, пользователям будет интересно узнать мнение бывшего менеджера по хедж-фондам компании Fortress Investment Group, миллиардера Майка Новограца, чей прогноз о достижении стоимости биткоина отметки $10 000 до конца 2017 года сбылся с опережением графика. Новограц недавно заявил в программе телеканала новостей бизнеса CNBC, что к концу 2018 года биткоин может вырасти в цене до $40 000, а курс Ethereum может увеличиться в три раза. Вместе с тем Новограц не исключает, что после такого значительного роста пройдёт коррекция, и курс биткоина обрушится на 50 %.