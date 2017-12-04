Apple готовит к выпуску дешевый iPad

Apple намерена выпустить новый недорогой iPad с диагональю экрана 9,7 дюйма. Стоимость новинки составит порядка $259, ожидать ее можно во II квартале 2018 г., сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники среди поставщиков комплектующих Apple.

Непосредственно изготовлением устройств займется тайваньская компания Compal Electronics, печатные платы будут заказаны у Compeq и Unitech.

По словам источника, этот iPad должен привлечь к планшетам Apple внимание тех покупателей, которые ищут бюджетное устройство, что поможет компании продолжать осуществлять отгрузки в объеме порядка 10 млн устройств за квартал.