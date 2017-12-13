Американская компания Mapbox купила белорусский стартап MapData

Крупная картографическая компания Mapbox собирается открыть на базе стартапа белорусский центр разработки. Работники минского офиса будут вовлечены в развитие технологий на стыке дополненной реальности, картографии и автопилота.

CEO Mapbox Эрик Гундерсен подчеркнул, что Минск становится центром серьезных разработок. Здесь появляется множество стартапов, есть проекты с машинным обучением и искусственным интеллектом. «Это показывает, в каком направлении люди мыслят», — отметил Эрик Гундерсен.

Руководитель MapData Александр Матвеенко ранее занимался развитием сервиса maps.me.