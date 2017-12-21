В Apple решили объединить приложения для iOS и macOS

Американская компания Apple планирует сделать магазин приложений App Store мультиплатформенным, разрешив разработчикам выпускать единые приложения, которые сразу будут подстраиваться под iMac и iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.



Проект получил название «Марципан». Как поясняет издание, сейчас разработчики вынуждены выпускать несколько вариантов одного приложения — для iOS и для macOS. «Это отнимает много времени у производителей», — сказано в сообщении.

В том числе издание упоминает и проблему устаревших приложений для Mac. Например, Twitter для iPhone и iPad обновляется регулярно, когда как для Mac эти же версии приходится ждать гораздо дольше.



«Теперь Apple планирует изменить это, предоставив людям единый набор приложений, которые одинаково хорошо взаимодействуют со всеми устройствами — iPhone, iPad и Mac <...> Новые приложения будут работать и с сенсорным экраном, и с мышью», — пояснил собеседник Bloomberg.



​Apple может представить новый проект летом 2018 года на ежегодной конференции разработчиков, полагают источники, не исключая при этом возможность отказа компании от этой инициативы. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев Bloomberg.

