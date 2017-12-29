Apple принесла извинения за замедление работы iPhone

Apple извинилась перед потребителями за проблемы с аккумуляторам и заявила, что внесет ряд изменений, чтобы «вернуть доверие всех клиентов, кто мог усомниться в намерениях Apple». Об этом говорится в сообщении компании.

По словам представителей Apple, мощность батареи намеренно снижается, чтобы компенсировать её износ и избежать внезапных отключений и перезагрузок iPhone. Более подробно о работе литий-ионных аккумуляторов Apple рассказала в публикации в разделе поддержки «Аккумулятор и производительность iPhone».

В Apple заявили, что снизят цену негарантийной замены батарей с $79 до $29 долларов для iPhone 6 или более поздних версий с конца января 2018 года. Скидка начнёт действовать по всему миру до конца декабря 2018 года.

В начале 2018 года компания обновит свою операционную систему, чтобы пользователи могли следить за состоянием аккумулятора и его влиянием на производительность iPhone.