Беларусь предложила России подготовить дорожную карту для отмены роуминга

Беларусь и Россия в ближайшее время снова проведут серию переговоров об отмене роуминга. Профильные министерства начнут прорабатывать вопрос о создании дорожной карты. Об этом рассказал Министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.

В первом квартале этого года Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство связи и массовых коммуникаций России снова встретятся для обсуждения этого вопроса. Возможность отмены роуминга между двумя государствами уже неоднократно обсуждалась не только на уровне министерств, об этом периодически заявляли различные чиновники обеих стран.

Сергей Попков считает, что в первую очередь необходимо на уровне профильных министерств определить стратегические направления взаимодействия по данному вопросу. Одним из первых механизмов реализации отмены роуминга должна стать общая дорожной карты. В рамках нее операторы электросвязи Беларуси и России будут совместно осуществлять деятельность по отмене роуминга.

"Со своей стороны Министерством связи проведен мониторинг показателей по услугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами электросвязи, в ближайших планах - определение списка технических и административных мероприятий, которые необходимо реализовать операторам в случае принятия решения об отмене роуминга", - резюмировал белорусский министр в интервью журналу "Экономические стратегии".

Стоит отметить, что в Евросоюзе в этом году была осуществлена отмена роуминга. Теперь для граждан ЕС, путешествующих внутри союза, стоимость услуг не будет отличаться от тарифов "домашнего оператора".



