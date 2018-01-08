Обновление Microsoft приводит к сбою в работе систем на базе AMD

На днях компания Microsoft выпустила экстренные обновления безопасности, устраняющие уязвимости Meltdown и Spectre, которые затрагивают почти все процессоры, выпущенные с 1995 года. Вскоре после релиза пользователи начали сообщать о проблемах в работе устройств на базе процессоров AMD, в частности Athlon, после установки патча KB4056892.

Напомним, процессоры AMD уязвимы только к атакам Spectre, но не Meltdown. Последняя позволяет повысить привилегии на системе и из пространства пользователя прочитать содержимое любой области памяти, в том числе память ядра и чужой памяти в системах паравиртуализации (кроме режима HVM) и контейнерной изоляции. Хотя Spectre также позволяет повысить права и получить данные приложения, запущенного другим пользователем, прочитать память ядра с ее помощью нельзя. Проэксплуатировать уязвимости может любой пользователь с возможностью выполнения кода на системе.

На форуме компании Microsoft несколько пользователей пожаловались, что патч KB4056892 выводит из строя некоторые ПК на базе AMD, после его установки система перестает загружаться, а на экране отображается загрузочная заставка-логотип Windows.

«У меня AMD Athlon 64 X2 6000+ , материнская плата Asus, после установки KB4056892 система не загружается, просто отображается логотип Windows без анимации и ничего больше. После несколько неудачных попыток загрузки система откатывает патч и отображает ошибку 0x800f0845. К сожалению, отключить автоматическое обновление без изменения групповых политик достаточно сложно, так что установка и откат обновления происходит снова и снова», - рассказал один из пользователей.

Инженеры Microsoft пока никак не прокомментировали ситуацию.