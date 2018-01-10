В Минске открыли первый техно-бутик BORK

В ТРЦ Galleria Minsk открылся первый в стране бутик BORK – международного производителя премиальной бытовой техники.



В Минске представлен полный ассортимент техники BORK. Топовые модели объединены в демозоны в виде кубических композиций в подсвеченных нишах. Привлекают внимание «умные» устройства, в том числе гриль со встроенным термощупом для идеальной прожарки блюд, управляемый смартфоном обогреватель или электрочайник, который сам заваривает чай. Среди необычных новшеств – декантер для вина, массажер для глаз и вакуумный упаковщик напитков и масел.



Бутик также отличает большой выбор техники для ЗОЖ: вакуумный блендер, сохраняющий полезные свойства ингредиентов, гантели с рукоятками из ценной древесины и кухонные весы, которые синхронизируются с приложением на смартфоне для контроля веса. В Минск также привезли эксклюзивную «золотую» коллекцию бытовой техники, все модели которой покрыты золотом 999-й пробы.

«Для нас это полноценный выход на белорусский рынок, где мы планируем стать лидером сегмента бытовой техники премиум-класса. Так что география сети в стране будет лишь расширяться. Мы также стремимся внести новый формат взаимодействия с потребителем, когда все можно пробовать и проверить на конкретных задачах», – отметили в BORK.

BORK известен как производитель дизайнерской бытовой техники премиум-класса. Производят ее на заводах Германии, Китая, Южной Кореи, Японии, и Франции, и др. Торговую сеть развивают путем открытия монобрендовых бутиков в крупных городах. Для разработки новых моделей BORK привлекает мировых дизайнеров, вместе с которыми получил более 70 международных наград (Red Dot Design Award, iF Design Award, Good Design Award и т.д.).