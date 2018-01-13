Группе компаний "БелХард" исполнилось 24 года

Сегодня группе компаний "БелХард", одному из ведущих игроков отечественной IT-отрасли, исполнилось 24 года. Официальной датой основания компании является 13 января 1994 года.

Группа компаний «БелХард» (Belhard) — крупный белорусский холдинг, объединяющий более 10 юридических лиц, которые осуществляют более 30 направлений деятельности.

Работать компания начинала как дилер Hewlett-Packard, и уже к ноябрю 1995 года выросла до статуса дистрибьютора. В 1998 году компания открыла новое направление - разработку программного обеспечения, чем компания весьма успешно занимается и сегодня. За это время из "БелХарда" выросло несколько крупных и известных не только в Беларуси, но и во всём мире софтверных компаний - Itransition, Qulix, Oxagile.