Российские карточки МИР-JCB будут принимать в Беларуси

В Беларуси расширились возможности национальной российской платежной системы "МИР". Благодаря приходу JCB в Беларуси в нашей стране начали принимать и кобейджинговые карты МИР-JCB.

Отныне держатели карточек МИР-JCB смогут осуществлять платежи и снимать наличные в 500 банкоматах и 7300 торгово-сервисных предприятиях, которые обслуживаются в Белинвестбанке. Так же для держателей карт открываются возможности использования инфокиосков и касс банка, которые расположены на территории всей Беларуси, даже в небольших населенных пунктах.

"На территории Беларуси в эквайринговой сети Белинвестбанка будут приниматься кобейджинговые карты МИР-JCB. Оплата покупок и услуг платежными картами МИР-JCB избавит от необходимости обменивать иностранную валюту на наличные белорусские рубли", - рассказал Председатель Правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев.

Разговоры о полноценном приходе карточек "МИР" в Беларусь ведутся давно на разных уровнях. Ранее российские СМИ сообщали о том, что до конца 2018 года россияне получат возможность снимать наличные и оплачивать услуги в торговых точках картами "МИР" в Беларуси и Казахстане.