Microsoft возглавила рейтинг технологических лидеров мира

Корпорация Thomson Reuters, контролирующая информационное агентство "Рейтер", 17 января 2017 года впервые опубликовала рейтинг "Top 100 Global Technology Leaders", призванный выявить самые финансово успешные и эффективно организованные компании в технологической отрасли.

Возглавляет список корпорация Microsoft, за которой следует Intel и Cisco. Также в первую десятку вошли американские высокотехнологичные гиганты Apple, Alphabet, IBM и Texas Instruments. Замыкают топ-10 тайваньский контрактный производитель полупроводников TSMC, немецкий разработчик ПО SAP и ирландская компания Accenture, предоставляющая услуги в области управленческого консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

Среди других 90 компаний, вошедших в сотню мировых технологических лидеров - крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com и соцсеть Facebook. Отмечается, что эти и другие участники за пределами первой десятки в рейтинге не проранжированы.



Как пояснили в Thomson Reuters, места в перечне были распределены на основании 28-факторного алгоритма, который оценивает деятельность компаний по восьми критериям, среди которых финансовое положение, эффективность управления и доверие инвесторов, факторы риска и устойчивости, нормативно-правовое соответствие, инновации, кадры и социальная ответственность, воздействие на окружающую среду и репутация.

При оценке технологических достижений учитывалась патентная активность компаний, а сообщения о вендорах в новостях и ряде социальных ресурсов использовались в качестве критерия для измерения общественной репутации компании.



В качестве показателя финансовой успешности служили данные о выручке. В рейтинг вошли участники с годовым оборотом не менее 1 млрд долларов США.



Как показал список, 45 из 100 компаний, признанных мировыми лидерами в области технологий, базируются на территории США. Второе место по количеству участников между собой разделили Япония и Тайвань - от каждой из стран в перечень вошли по 13 компаний. Замыкает тройку Индия, делегировавшая в рейтинг пять компаний.



Анализ рейтинга в разбивке по континентам показывает, что самая многочисленная подгруппа - это североамериканские компании, которых в списке насчитывается 47. На втором месте Азия с 38 участниками. От Европы в перечень вошли 14 брендов, а от Австралии - только один.