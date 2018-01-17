Пользователи iOS обнаружили новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone на iOS 10 и 11. Об уязвимости рассказал автор YouTube-канала EverythingApplePro.

Для того, чтобы отключить iPhone, достаточно отправить на него сообщение со специальной ссылкой. После того, как оно будет доставлено, смартфон намертво зависнет и прекратит реагировать на любые нажатия. Спустя три минуты система перезагрузит пользовательский интерфейс, однако, если повторно отправить сообщение, смартфон вновь отключится.

При этом iPhone отправителя сообщения «повисает» всего на несколько секунд, после чего снова нормально работает. Единственный способ обезопасить себя от подобных действий злоумышленников — заблокировать отправителя сообщения.