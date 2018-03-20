МТС обновил сервис для бизнеса «Мобильные сотрудники»

Оператор МТС анонсировал ряд изменений в линейке «Мобильные сотрудники» для корпоративных клиентов. Это решение для бизнеса, которое позволяет упростить логистику: планировать маршруты выездных сотрудников, получать аналитику и корректировать работу в режиме реального времени прямо с мобильного телефона.

Одним из этапов развития сервиса стал выпуск одноименного мобильного приложения, которое включает в себя следующие главные опции:

1. Точное местоположение сотрудников. Благодаря сочетанию технологии GPS/ГЛОНАСС и методики вычисления координат по базовым станциям погрешность данных составляет всего 3-5 метров. Трекинг происходит в реальном времени, поэтому диспетчер не только остается в курсе перемещений сотрудников, но и может максимально оперативно корректировать их работу.

2. Удобная коммуникация. Делегируя задачи, можно сопровождать их подробным описанием, контактами клиента и сроками, обозначая в нужный момент приоритетность. Статус поручений обновляется в режиме онлайн. Как только работник приступает к выполнению задачи, менеджеру приходит соответствующее уведомление. А функция обмена мгновенными сообщениями значительно сэкономит время и сократит необходимость телефонных звонков.

3. Функции органайзера. Наличие детализированного списка задач превращает приложение в аналог органайзера, который будет всегда под рукой. Вместе с поручением работник получает координаты определенного объекта, а внешняя навигационная программа подсказывает кратчайший путь до пункта назначения.

4. Продуманная аналитика. Все передвижения сотрудников и другие операции в «МТС Координаторе» фиксируются и сохраняются. Информацию о них можно систематизировать в форме разнообразных отчетов. Аналитика автоматически приходит на электронную почту менеджера. Получить данные можно и на сайте сервиса mpoisk.by. Даже если в компании уже внедрена другая автоматизированная информационная система, приложение без проблем способно интегрироваться.

5. Бесплатное тестирование. «МТС Координатор» работает на смартфонах и планшетах под управлением операционной системы Android. Подключить сервис можно в любом салоне МТС, где обслуживают корпоративных клиентов. А для самостоятельного освоения приложения оператор предлагает компаниям воспользоваться бесплатным 14-дневным тестированием.

Сервис «Мобильные сотрудники» отвечает за удаленный мониторинг действий выездного персонала: от курьеров и водителей до экспедиторов и сервисных инженеров. Точность определения местоположения - до 300-500м (для населенных пунктов), 500-800м и более (для окраин населенного пункта) и с погрешностью до 1-2км (за пределами населенного пункта).