В дата-центре velcom открыли hi-tech-площадку для коворкинга

В крупнейшем в Беларуси дата-центре velcom открыли высокотехнологичную площадку для коворкинга. Команды разработчиков смогут использовать вычислительные ресурсы для реализации прорывных проектов, в том числе в области Big Data, интернета вещей и искусственного интеллекта.



Площадка для коворкинга представляет собой несколько помещений внутри дата-центра velcom. Все они напрямую подключены к виртуальным ресурсам центра обработки данных (ЦОД) и терабитной опорной сети. На месте можно использовать возможности комплекса для реализации сложных задач, требующих огромных вычислительных мощностей. В первую очередь это касается проектов в области Big Data, интернета вещей, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.



Помимо инфраструктуры и ресурсов, velcom предоставит разработчикам широкую экспертизу – от реализации проекта до вывода готового продукта на рынок. В своей работе площадка будет опираться на опыт Telekom Austria Group в поддержке стартапов. Один из примеров успешных стартапов, приобретенных TAG, – Exoscale POD Frankfurt – уже несколько лет работает во Франкфурте.



Площадкой для коворкинга в Минске смогут воспользоваться стартаперы, работающие над прорывными идеями. Правда, сначала им предстоит пройти предварительный отбор. Предпочтение будут отдавать проектам, требующим использование больших вычислительных мощностей и сети NB-IoT, которую velcom запустил в конце 2017 года.



«Дата-центр станет местом, где начинающие стартаперы будут работать над решениями в области интернета вещей, искусственного интеллекта и Big Data. Рынок нуждается в новых разработках, при этом решения должны быть максимально простые, недорогие и эффективные. Стартап-сообщество может предложить нам идеи, а мы – экспертизу, доступ к ресурсам и финансовую поддержку», – отметил заместитель генерального директора velcom по услугам для бизнеса и облачным сервисам Денис Филазафович.

Первыми резидентами коворкинг-площадки стали участники хакатона Tech for Life Hackathon, который прошел в Минске при поддержке velcom. Несколько команд все выходные провели в дата-центре, работая над стартапами для нужд лесного хозяйства Беларуси. Им предстояло разработать измерительные средства с погрешностью не более 5% для определения объема и вида лесоматериалов, перемещаемых специальной автотехникой. Разработчикам также предоставили полный доступ к самим машинам и лесоматериалам. Команда победителей, помимо подарков, также получила возможность продолжить работу над проектом в дата-центре.

Напомним, крупнейший в республике дата-центр международного уровня Tier III (в категориях Design и Facility) открыли в Минске в сентябре. Новый объект построен velcom и стал 41-м в мировой сети телеком-гиганта America Movil. Дата-центр занимает 35 тыс. кв.м. и позволяет разместить до 800 серверных стоек. Общая электрическая мощность составляет 8 МВт. Гарантированная доступность сервисов составила 99,982%. Для дата-центра также построена опорная резервная сеть длиной 43 км.