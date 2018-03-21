Microsoft рассказала о функциях универсального доступа в Windows 10

Компания Microsoft продвигает Windows 10 как отличную платформу для людей с ограниченными возможностями. Корпорация даже продолжила период бесплатного обновления до Windows для этой группы пользователей до конца прошлого года.

Разработчики ОС недавно рассказали о новых возможностях Windows 10, часть из которых появится в ближайшем обновлении, а некоторые — на протяжении года.

Ease of Access

С весенним обновлением в Windows 10 станет легче найти особые настройки, в которых нуждаются определённые группы пользователей. Microsoft хочет сделать так, чтобы особые опции были легко доступными и простыми в использовании.

Для этого разработчики сгруппировали опции в соответствии с возможностями, которую они обеспечивают. К примеру, все функции, разработанные для людей с проблемами зрения, будут сгруппированы в одном месте. Наиболее часто используемые настройки будут располагаться в списке первыми. Также их можно будет активировать при помощи голосового помощника Cortana.

Функция контроля за движением глаз

Функция контроля за движением глаз пользователя появилась в обновлении Windows 10 Redstone 3, однако с тех пор остается на стадии предварительного тестирования. При наличии специального аппаратного обеспечения эта функция позволяет управлять компьютером одним движением глаз.

Обновление контроля за движением глаз включает улучшение прокрутки, имитацию нажатия левой и правой кнопок мышки, а также быстрый доступ разным функциям, таким как меню Пуск, Timeline и прочее.

Microsoft пока не сообщает, когда контроль за движением глаз получит полноценную версию.

Чтение, письмо и улучшение дополнительных возможностей

По словам разработчиков, на протяжении года браузер Edge станет поддерживать Learning Tools, чтобы помочь людям с дислексией и проблемами внимания читать статьи и ePub-книги.

Также компания планирует разработать механизм подсказок для внешних клавиатур, аналогичных тем, к которым привыкли пользователи мобильных устройств. Изначально эта функция будет доступна только для жителей США.