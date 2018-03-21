Microsoft представила первую сборку Windows Server 2019 для публичного тестирования

Корпорация Microsoft запустила предварительное тестирование серверной операционной системы Windows Server 2019, которая выйдет позже в этом году.

Новинка Microsoft получит 5 лет основной поддержки (Mainstream Support) с добавлением новых функций и ещё 5 лет расширенной поддержки (Extended Support) с обновлениями безопасности.

Microsoft Azure — потенциально один из главных источников дохода корпорации, поэтому не удивительно, что новая серверная ОС получит новые функции, связанные с облачными сервисами. Владельцы вычислительных систем на Windows Server 2019 смогут легко интегрировать Azure Backup, File Sync и многие другие службы Microsoft Azure.

В Windows Server 2019 также появятся новые средства безопасности, в частности, виртуальные машины с улучшенной защитой Linux-приложений. Также Microsoft улучшила Windows Defender Advanced Threat Protection для защиты виртуальных машин от угроз, связанных с ещё не устранёнными уязвимостями.

Разработчики и корпоративные пользователи могут получить доступ к первым сборкам Windows Server 2019 через программу Windows Insider. Точная дата выпуска и цены новой ОС пока неизвестны.