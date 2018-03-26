Разработчики Monero начали войну против «промышленных» майнеров‍

Разработчики криптовалюты Monero решили объявить войну «промышленным» майнерам. Это заявление стало ответом компании Bitmain, которая объявила о выпуске модели Antminer X3, предназначенной для майнинга монеты Monero.

Это первый шаг разработчиков в войне против ASIC, который сделает Antminer X3 попросту неэффективным. Помимо этого, алгоритм продолжит меняться раз в 6 месяцев.

Представители Monero отметили, что сделают все для того, чтобы предотвратить негативное влияние ASIC-майнеров на будущее криптовалюты.

О своём намерении препятствовать централизации майнинга путём изменения алгоритма разработчики Monero предупреждали ещё в феврале 2018 года.