В Apple Music появился раздел с видеоклипами

Изначально Apple собиралась добавить в Apple Music самостоятельный раздел с музыкальными видеоклипами вместе с выходом iOS 11.3. Но компания решила не дожидаться официального выхода обновления операционной системы и добавила в приложение такой раздел ещё незадолго до этого. Клипы можно найти в основной вкладке Browse.

Видеоклипы были доступны пользователям с самого запуска потокового сервиса. Новый раздел призван сделать эти ролики более заметными, сообщить подписчикам о новых поступлениях и эксклюзивном контенте, а также преподнести им курируемые плейлисты вроде Today’s Video Hits и The A-List: Pop Videos.

Вряд ли Apple Music станет основным местом просмотра музыкальных клипов — это ещё долго будет прерогативой YouTube. Тем не менее, купертинский гигант уже представил в своём сервисе ряд эксклюзивных видео. Среди них — клипы на песню Colors Бека (Beck) и композицию The Space Program хип-хоп-группы A Tribe Called Quest.

Некоторые видео в новом разделе подбираются под вкусы пользователя, которые определяются его предыдущими прослушиваниями. Отдельный контент отображается всем подписчикам — например, подборка Spotlight on Taylor Swift.

Раздел с клипами виден каждому, но просматривать ролики могут только платные подписчики Apple Music. Вы не увидите секцию, только если не зарегистрированы в сервисе или если в настройках iOS отключена функция «Отображать Apple Music». Нововведение доступно на iOS, Android и Apple TV.